Nicht ganz so locker überstand Freiburg die erste Pokalrunde. Bei Drittligist Würzburg mühte sich das Team von SCF-Coach Christian Streich lange. Erst ein Tor von Jonathan Schmid brachte den großen Favoriten in die 2. Runde.

RB Leipzig mühte sich nach dem glanzvollen Auftritt in der 1. Runde dann in der 2. Runde bei Regionalligist SV Babelsberg. Der Viertligist, bei dem unter anderem Ex-RBL-Torjäger Daniel Frahn spielt, wehrte sich lange. Bei RB zeigten sich vor allem Probleme in der Chancenverwertung (24:2 Torchancen) und der Bindung einzelner Mannschaftsteile. Mit einem 1:0-Arbeitssieg dank eines Tores von Dominik Szoboszlai zogen die Leipziger ins Achtelfinale ein.