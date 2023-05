Duplizität der Ereignisse: Auch in der 2. Pokalrunde lag Freiburg zur Pause zurück und drehte in der Verlängerung die Partie. Diesmal aber war die Sache durch späte Tore noch viel dramatischer. Der SC kam mit dem Pressing der Hamburger schwer zurecht, verlor oft und schnell den Ball und kassierte nach einem Katastrophen-Rückpass von Keven Schlotterbeck das 0:1 (42.). Nach dem Wechsel war Freiburg ideenlos, brachte die Kiezkicker kaum in Not – und köpfte sich in der Nachspielzeit (Matthias Ginter/90.+3) doch noch in die Verlängerung. Diese schien torlos zu bleiben. Aber in der 119. Minute gelang Michael Gregoritsch der Siegtreffer. Natürlich nach einem Standard, einem Eckball.