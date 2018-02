Auch in der zweiten Halbzeit war Neapel das bessere Team, kombinierte sehenswert, kam aber kaum zu echten Abschlüssen. Denn Leipzigs Abwehr wirkte nun etwas sicherer. Mit zunehmender Zeit gestaltete sich das Geschehen auf dem Rasen ausgeglichen. RB kam zu einigen gefährlichen Gegenstößen, aber auch auf dieser Seite konnte die Abwehr immer wieder gerade noch klären. In der 86. Minute fiel dann doch ein Tor - für Neapel. Ausnahmsweise kam die Flanke aber mal von der rechten Seite. Bei Insignes Treffer sah jedoch Konrad Laimer nicht gut aus. Der Rest war ein einziges Zitterspiel, aber RB überstand auch die fünf Nachspielminuten unbeschadet.

Ralph Hasenhüttl (Leipzig): "Ich hatte gestern gesagt, dass uns ein heißer Tanz bevorsteht. Das Spiel hat gezeigt, dass ich nicht übertrieben habe. Es war von Anfang an ein sehr starker Gegner, der nicht viel zu verlieren hatte und entsprechend viel Risiko eingegangen ist. Es gab nur eine Phase, in der wir mitspielen konnten. Das war in der ersten Halbzeit vor dem 0:1. Da hatten wir etwas mehr Mut bei Ballbesitz. Hinten in der Abwehrkette mussten wir mit Bernardo und Konaté zwei neue Spieler bringen. Auch im Spielaufbau waren wir nicht so cool. Der Gegner hat uns da viele Probleme bereitet. Aber wir haben immer gesagt, dass wir solche Spiele auf diesem Niveau brauchen. Diese Erfahrung für solche jungen Abwehrspieler bei uns ist Gold wert. Es war heute sehr schwer, aber ich bin sehr stolz, dass wir eine Runde weiter sind."