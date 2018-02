RasenBallsport Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl rechnet im Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League mit einem SSC Neapel in Bestbesetzung. "Ich erwarte sehr, sehr viel Gegenwehr", sagte der Coach des Tabellenfünften der Bundesliga am Mittwoch zur Partie am Donnerstag (19 Uhr).