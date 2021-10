Fußball | Champions League RB Leipzigs Trainer Marsch zweifelt am Achtelfinal-Wunder

Hauptinhalt

Gruppenphase - 3. Spieltag

Gut zehn Minuten schnupperte RB Leipzig am Dienstagabend bei Paris St. Germain an der Überraschung, am Ende stand man mit leeren Händen da. Trainer Jesse Marsch lobte sein Team, an einem Weiterkommen in der Champions League zweifelt er jedoch.