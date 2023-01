Auch die TSG musste gegen einen Regionalligisten (West-Staffel) antreten, tat sich aber deutlich schwerer, wie man schon am Ergebnis sehen kann. In der ersten Hälfte kam nur Rödinghausen zu Torchancen. Hoffenheim blieb auch danach lange harmlos, wurde erst in der Nachspielzeit seiner Favoritenrolle so etwas wie gerecht. Kabak erlöste die TSG (115.). Nachdem der vermeintliche Ausgleich wegen Abseits‘ aberkannt worden war, machte Prömel den Deckel drauf (118.).

Ozan Kabak verhinderte ein Elfmeterschießen. Bildrechte: IMAGO/PaetzelPress