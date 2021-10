Das teilte der Regionalligist auf seiner Website mit. Das "Angebot eines Verzichts auf die Einnahmenteilung", so Babelsberg-Vorstandsvorsitzender Björn Laars "schaffte umso mehr Vorfreude auf Dienstagabend." Katharina Dahme, ebenfalls Vorstandsvorsitzende, erklärt: "Für unseren Verein bedeutet der Aufwand um die Organisation einer 2. Hauptrunde einen riesigen Mehraufwand, weit über das übliche Maß hinaus, in welchem alle Mitarbeiter in den vergangenen Wochen Hand in Hand auf den bevorstehenden Dienstag hinarbeiteten und -eiferten."