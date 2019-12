Trotz des klaren Ziels wird Trainer Julian Nagelsmann auf einige Stammkräfte verzichten. "Wir werden ein wenig rotieren", erklärte der Coach am Montag: "Wir haben zwei, drei Spieler mit hohen Belastungszeiten. Aufgrund der nächsten drei Spiele in der Bundesliga muss man ein wenig vorausschauen."

Ein Remis oder gar ein Sieg in Lyon sind für RB Leipzig in der aktuellen Form absolut machbar. Das Hinspiel Anfang Oktober in Leipzig hatten Werner, Forsberg & Co. zwar 0:2 verloren. Die beiden Gegentreffer hatten sie sich aber quasi selbst ins Nest gelegt. Für die Franzosen läuft es derweil auch weiterhin nicht so flüssig. In der Ligue 1 steht Lyon nur auf Rang sieben. Zuletzt wechselten sich Sieg und Niederlage munter ab.