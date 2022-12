Die Fußball-WM in Katar spült RB Leipzig eine siebenstellige Summe in die Kasse. Vom Weltverband FIFA erhält der Bundesligist fast 1,5 Millionen Euro für die Abstellung von Spielern. Im Detail kommt RB auf etwa 1,48 Millionen Euro. Da die Gelder der FIFA in Dollar fließen, kann sich die Summe durch den Umrechnungskurs geringfügig ändern.