Alle Namen seiner Aufstellung nannte der Coach natürlich nicht, einige aber schon. So wird im Tor, wenngleich das schon länger klar ist, Peter Gulacsi stehen. "Pete freut sich einfach drauf, nach über einem Jahr mal wieder in einem Heimspiel hier im Tor zu stehen. In seinem Stadion, vor seinen Fans, mit seinen Jungs. Das merkt man ihm an. Er wirkt hochmotiviert, er freut sich richtig drauf", beschrieb Rose die Situation und wischte gleich noch Spekulationen vom Tisch, der Ungar könne im Winter nach New York oder sonstwohin wechseln: "Es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass Pete in irgendeiner Form darüber nachdenkt, etwas Neues zu machen."