"Es war viel Verkehr vor dem Tormann. Wenn er ihn hält, lässt er ihn vielleicht abprallen und wir machen den Abstauber. Dass er dann so reingeht, ist natürlich super", freute sich der Torschütze im Anschluss: "Aber die ganze Phase davor war sehr druckvoll von uns mit einigen Chancen. Wer dann am Ende das Tor macht, ist eigentlich egal." Das dürfte auch Rose so sehen, der sich aber natürlich auch für Seskos Premierentor in der Königsklasse im RB-Trikot kurz vor Schluss freute. "In der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg redlich verdient", konstatierte der 47-Jährige. "Da haben wir wieder mehr angeschoben und schöne Tore geschossen. Am Ende ist es ein verdienter Sieg."