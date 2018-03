Kurz nach Wiederanpfiff gab es die die nächste Gelegenheit für Forsberg, der Zenit-Keeper Andrei Lunev aus spitzem Winkel zu einer Faustabwehr zwang (48.). Vier Minuten später landete ein trockener Schuss von Jean-Kévin Augustin am Außennetz. In der 56. Minute war der Bann endlich gebrochen: Timo Werner legte per Hacke für Bruma auf, der aus acht Metern überlegt zur verdienten RB-Führung einschob. Der Vorlagengeber hatte in der 59. Minute selbst die große Chance auf 2:0 zu erhöhen, doch sein Schuss konnte Lunev gerade noch parieren.

1:0 für RB Leipzig. Bruma erzielt den Treffer zum 1:0 gegen Torwart Andrei ŠLunev. Bildrechte: IMAGO