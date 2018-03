Hasenhüttl will auf Vollgas-Fußball verzichten. "Am Donnerstag wird es vor allem darum gehen, defensiv so kompakt zu stehen, dass wir keinen Gegentreffer kassieren", sagte Hasenhüttl. Man müsse "ein gutes Ergebnis erzielen", so der Coach, um "auswärts den Einzug in die nächste Runde" klarzumachen.