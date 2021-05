RB Leipzig hat zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte die Fußball-Champions League erreicht. Nach dem 1:1 zwischen Eintracht Frankfurt und dem FSV Mainz 05 am Sonntag (09.05.2021) können die Sachsen vor den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen nicht mehr aus den Quali-Plätzen für die Fußball-Königsklasse rutschen. Die ersten vier der Bundesliga-Tabelle qualifizieren sich für die Champions League.

"Es steht fest! In unserer 5. Bundesliga-Saison haben wir uns zum 4. Mal für die #ChampionsLeague qualifiziert!", jubelte der Klub am Sonntag in den sozialen Netzwerken. Hinter RBL (64 Punkte) kämpfen Wolfsburg (60), Dortmund (58) und Frankfurt (57) um die Königsklasse. Neben Leipzig ist auch der deutsche Meister FC Bayern München bereits für die Champions League qualifiziert.



Die Leipziger waren in dieser Spielzeit im Achtelfinale der Champions League am FC Liverpool gescheitert.