Mit einem Riesensatz sprang Dominik Szoboszlai nach dem Schlusspfiff von hinten auf Nationaltrainer Marco Rossi und erdrückte ihn förmlich aus purer Freude. Die Ungarn sorgten mit dem 1:0 gegen Deutschland am Freitagabend (23. September) in Leipzig für die erste Niederlage von Bundestrainer Hansi Flick und verteidigten somit ihre Tabellenführung in der Gruppe A erfolgreich. Nach dem 4:0 in England war es schon der zweite Auswärts-Coup der Magyaren. Nun kommt es am Montag in Ungarn zu einem Endspiel um den Gruppensieg gegen Italien.