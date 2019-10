Hinten die beste Abwehr der Liga, vorne der Traum-Sturm mit Timo Werner und Yussuf Poulsen. Mit diesem Rezept hatte Ralf Rangnick RB Leipzig zum zweiten Mal in der Klubgeschichte in die Champions League geführt. Unter Nachfolger Julian Nagelsmann wackelt gerade das Prunkstück Abwehrkette. Die Folge: Zwei Niederlagen in Serie und dabei fünf Gegentore.