Das ist natürlich auch RB Leipzigs Abwehrspieler Benjamin Henrichs nicht entgangen, der die Hessen in diesen Partien beobachtete. Im "Sport im Osten"-Interview stellte der 26-jährige Nationalspieler einen Überkreuzvergleich her, denn in der Bundesliga-Saison 2021/22 konnten die Rasenballer gegen Bielefeld "kein einziges Mal gewinnen". 0:2 und 1:1 hieß es damals, was nun im Umkehrschluss bedeutet, dass Wehen Wiesbaden ein starkes Team sein muss, da sie die Arminia rauskickten.