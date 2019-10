Es war sein erster Auftritt als Cheftrainer des FC Carl Zeiss Jena und seine Spieler enttäuschten Rico Schmitt nicht. Trotz einiger kritischer Situationen zog der Drittligist in Siemerode letztlich verdient ins Viertelfinale des Thüringenpokals ein. Wir sprachen mit dem Coach des FCC im Anschluss an die Partie.

Rico Schmitt: "Es ist das eingetroffen, was ich erwartet habe. Was ich der Mannschaft auch mitgegeben hatte. Eine aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft von Siemerode, die sich auch in den Zweikämpfen nicht schonte. Die erste Halbzeit war sehr ordentlich. Wir haben versucht, zielführend zu agieren und einfach zu spielen. Und auch Tore zu erzielen. Das gelang uns. Eine Chance des Gegners habe ich gezählt, da hatten wir Glück. Nach dem Elfmetertor hat sich das gedreht. Es kam Hektik auf, da haben wir uns anstecken lassen. Das hat der Schiedsrichter gut gehändelt, er hat die Nerven behalten. Wir haben das kämpferisch dann angenommen. Die Mannschaft hat sich den Sieg erarbeitet."