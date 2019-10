Bei bestem Wetter starteten die Gastgeber gut und setzten sich direkt in der Erfurter Hälfte fest. In den folgenden Minuten konnte sich der RWE etwas befreien und kam durch Alexander Schmitt zum ersten Torabschluss (9.) Die nächste Gelegenheit für RWE resultierte aus einem Standard. Am rechten Strafraumrand gab es Freistoß für RWE, Danilo Dittrich versuchte es aus spitzem Winkel direkt aufs Tor, Thomas Richter klärte per Kopf zur Ecke, die nichts einbrachte (22.). In der 32. Minute ging dann der Favorit in Führung. Etwa 30 Meter vor dem Tor der Gastgeber kam Danilo Dittrich an den Ball, ließ einen Gegenspieler aussteigen und zog ab. Der Ball landete im linken Toreck. RWE blieb weiter dran, nach einer Ecke kam Sinisa Veselinovic mit dem Kopf an den Ball. Der Mittelstürmer setzte die Kugel aber über den Kasten (39.). Kurz vor der Pause fast das 2:0 für die Gäste. Veselinovic behauptete den Ball zunächst stark und legte auf den Torschützen Schmitt ab. Der visierte wieder das linke Toreck an, scheiterte aber an einer starken Parade von Hagen Apitius (42.).