Vier Tage nach dem 1:1 gegen Wolfsburg begannen die Leipziger ausgesprochen engagiert. Sie attackierten früh, eroberten Bälle, spielten schnell nach vorn und trafen durch Konrad Laimer aus der Distanz früh die Latte (2.). Das Manko bei all dem Engagement waren die zahlreichen Fehlpässe und Fehler im Spielaufbau. Die daraus resultierenden Boomerangs hielten die RB-Abwehr und -Fans gleichermaßen in Atem. Das Gegentor fiel allerdings bei einem vergleichsweile normalen Angriff: Zenit-Flanke von links, RB-Kapitän Willi Orban köpft zentral aus dem Strafraum, Zenit-Abwehrmann Rakytskyy trifft aus rund 20 m - ein echter Sonntagsschuss ins rechte Eck. RB machte mehr fürs Spiel, Zwingendes kam dabei aber kaum heraus.

Die zweite Halbzeit begann RB ohne Timo Werner und mit mehr Flügelspiel. Die Rechnung von Julian Nagelsmann ging auf, denn mit genau dieser Taktik fiel der Ausgleich: Diagonalpass auf die rechte Seite, Marcel Sabitzer gibt weiter zu Laimer, der dann ins lange linke Eck einschießt. Der Ausgleich sorgte bei RB für mehr Selbstvertrauen, und so fiel wenig später sogar das 2:1 - wieder nach einem Flügelwechsel auf die rechte Seite. Sabitzers Hammer ins linke Dreiangel hatte "Tor des Monats"-Qualitäten. Danach wurde RB mal wieder passiv, was brandgefährlich war. Einwechsler Osorio hatte in der 70. Minute den erneuten ausgleich auf dem Fuß. Dass bis zum Ende gezittert werden musste, lag an Werner-Ersatz Matheus Cunha, der danach zwei sogenannte Tausenprozentige (allein vor dem Torwart daneben und drüber; 84./85.) vergab.