"Der Junge gibt immer alles. Dafür, dass er noch in der A-Jugend spielt, ist er immer voll dabei, und wenn er seine Spielminuten bekommt, sieht man, er will unbedingt", sagte Jonas Nietfeld. Dass er sich und vor allem die Mannschaft belohnt habe, sei ein gutes Gefühl.

Lorenz wurde in der 75. Minute in ein Spiel geschickt, das für den HFC komplett zum Vergessen war. Beim Regionalliga-Zweiten lief nichts zusammen, der Auftritt war nach dem 0:4-Debakel am letzten Punktspieltag in Greifswald die nächste Katastrophe.