Bruno-Plache-Stadion, Heimstätte des 1. FC Lok Leipzig. (Archiv) Bildrechte: imago images/opokupix

Trotz aller Wirren in der Corona-Krise wird am Sonnabend (8. August) wieder Fußball gespielt – und es geht um viel. In Mitteldeutschland stehen in den Landespokalen drei Halbfinals an, ein Duell steigt zwischen Oberligist FC International Leipzig und Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC (zudem in Sachsen: FC Eilenburg – 1. FC Lok Leipzig, Thüringen: Wacker Nordhausen – FC Carl Zeiss Jena). Da der FC Inter über keine eigene Spielstätte verfügt, kann die Partie dank des Entgegenkommens des FCL im Bruno-Plache-Stadion (Anpfiff 16 Uhr) stattfinden.

Damals war's: FC International kegelt Zwickau raus

Zum Erreichen des Semifinals hatte International Leipzig mit dem FSV Zwickau einen ganz schweren Brocken aus dem Weg geräumt. Lang, lang ist es her: Am 20. November 2019 schaffte der FCI die Sensation und gewann gegen den Drittligisten mit 2:1. Der Chemnitzer FC hatte am 10.Dezember 2019 beim SSV Markranstädt eine leichtere Aufgabe zu lösen und bezwang den damaligen Vertreter aus der Landesklasse mit 4:0.

Hygienekonzept steht, 1.000 Zuschauer zugelassen

Dass die Austragung des Halbfinals von den äußeren Umständen her so eine Herausforderung darstellt, davon ahnten die Vereine damals nichts. Letzte Woche wurde das Hygienekonzept vom Gesundheitsamt bestätig. 1.000 Zuschauer dürfen am Sonnabend ins "Bruno", die Abstandsregeln müssen auf den Rängen eingehalten werden. Alle Tickets sind personalisiert, am Einlass muss ein gültiges Personaldokument vorgelegt werden.

FCI-Coach Levnaic fordert "Siegermentalität"

Rein sportlich geht der FC International natürlich als Außenseiter ins Rennen. Dennoch fordert Trainer Zoran Levnaic "immer Siegermentalität" von seiner Mannschaft. Für den FCI gilt es nach der Sommerpause, die vielen Abgänge zu kompensieren. Ein paar Stammspieler, angeführt von Kapitän Dongmin Kim, haben jedenfalls zur Stange gehalten. FCI-Coach Zoran Levnaic. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point LE

CFC: Erste Hürde zur Schuldenfreiheit genommen