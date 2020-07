Fraglich ist noch, wo das Spiel von Inter Leipzig stattfinden wird. "Inter hat kein eigenes Stadion. Das ist schwieriger. Da sind wir noch im Gespräch, wo wir das Halbfinale spielen. Wir wollen gern auf die bisherigen Spielorte von Inter zurückgreifen", so Winkler. Ein Umzug nach Chemnitz sei bisher keine Option. Hermann Winkler (Präsident des SFV) Bildrechte: imago/Max Stein

Hallescher FC plant nur mit Sitzplätzen

In der 3. Liga, dort startet die neue Saison Mitte September, wird ebenfalls an Varianten gearbeitet, um Fans wieder ins Stadion zu bekommen. In Abstimmung mit den lokalen Gesundheitsbehörden erarbeitet der Hallesche FC aktuell ein Konzept. "Wir haben verschiedene Szenarien entworfen und sind mit anderen Vereinen im Austausch", bestätigte HFC-Pressesprecher Lars Töffling auf MDR-Anfrage. Auch wenn die Umsetzung eine logistische Herausforderung sei, werde man versuchen, so viele Zuschauer wie möglich ins Stadion zu lassen. Etwas mehr als 3.000 Zuschauer könnten laut Konzept ins Stadion. Bildrechte: IMAGO

Fest steht, dass vorerst nur Sitzplatzkarten verkauft werden. "Stehplatzbereiche würden geschlossen bleiben, Abstandseinhaltung ist nur auf Sitzplatztribünen weitgehend umsetzbar", sagte Präsident Jens Rauschenbach der "Mitteldeutschen Zeitung" am Dienstag (21.07.2020). Von den 6.200 Sitzplätzen des Erdgas Sportparks könnte somit etwa die Hälfte belegt werden.

1. FC Magdeburg – Konzept in Planung

Auch der 1. FC Magdeburg treibt die Planungen voran, um zum Drittliga-Start wieder vor Zuschauern spielen zu können. Ein Konzept sei in Arbeit, sagte Norman Seidler, Pressesprecher des FCM, dem MDR. Man stehe mit dem Gesundheitsamt der Stadt Magdeburg im Austausch, müsse aber abwarten, wie sich die weitere Situation entwickelt. Auch mit Konzept werden viele Plätze im Stadion leer bleiben. Bildrechte: imago images / Christian Schroedter

Belastbare Zahlen, wie viele Zuschauer schlussendlich in die Magdeburger MDCC-Arena dürfen, können aktuell aber nicht abgegeben werden. Der Leitfaden der Deutschen Fußball-Liga (DFL) sieht vor, dass 50 Prozent der Sitzplätze und rund zwölf Prozent der Stehplätze besetzt werden können. In Magdeburg dürften im Idealfall somit knapp über 9.400 Zuschauer bei den Spielen dabei sein.

DFB-Boss will Massentests

DFB-Präsident Fritz Keller hatte bereits am Montag (20.07.2020) massenhafte Präventivtests als Lösung für die Rückkehr der Zuschauer in die Stadien vorgeschlagen. Unterstützung bekam der DFB-Präsident von der Politik. Bundesinnenminister Horst Seehofer ist sicher, dass "man in die Stadien wieder Zuschauer lassen kann, wenn es ein starkes Hygienekonzept gibt". Seehofer vertraut auf die Liga und die Verbände. "Im Herbst könnte das wieder anlaufen. Natürlich nicht mit einer ausverkauften Arena, aber man kann sich Schritt für Schritt steigern", sagte er dem "Münchner Merkur". Skeptisch äußerte sich dagegen Baden-Württembergs Sportministerin Susanne Eisenmann. Während einer Pandemie gebe es wichtigeres als volle Stadien. DFB-Präsident Fritz Keller will im September beim Länderspiel gegen Spanien wieder Zuschauer im Stadion. Bildrechte: IMAGO

Die Bundesliga und die 2. Bundesliga starten am 18. September in die Spielzeit 2020/21. Eine Woche zuvor findet die erste Runde im DFB-Pokal statt. DFB und DFL hatten einen Leitfaden für die Rückkehr von Zuschauern vorgelegt. Dieser soll bei der Erarbeitung standort-individueller Konzepte helfen und das Vorgehen in der 3. Liga, im DFB-Pokal, bei der Nationalmannschaft und in der Frauen-Bundesliga regeln.