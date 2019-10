Fußball | Sachsenpokal Krostitz zieht Champion Chemnitzer FC - Lok und Chemie reisen

Achtelfinale

Der FSV Krostitz hat mit dem Chemnitzer FC einen großen Gegner für das Achtelfinale des Sachsenpokals gezogen. Das Team aus der Landesklasse Nord empfängt den himmelblauen Titelverteidiger. Auch Lok und Chemie Leipzig gehen auf Reisen. Das ergab die Auslosung am Mittwoch in der Sportschule Egidius Braun in Leipzig. Gespielt wird am 31. Oktober.