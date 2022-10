Vor einer lösbaren Aufgabe steht auch Lok Leipzig. Der Titelträger aus dem Vorjahr gastiert bei Sechstligist Handwerk Rabenstein. Titelverteidiger Chemnitzer FC muss zu Oberliga-Aufsteiger SC Freital. Das Achtelfinale ist am am Buß- und Bettag (16. November) und am darauffolgenden Wochenende (19./20. November) geplant. Die genauen Terminierungen stehen noch nicht fest.