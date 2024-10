Deutlich kniffligere Aufgaben liegen vor Lok Leipzig und Chemie Leipzig. Während die BSG auf Oberligist VfB Auerbach trifft, muss Regionalliga-Spitzenreiter Lok zum dritten Mal in vier Jahren gegen Budissa Bautzen ran. In der Saison 2021/22 hatte der Oberligist beim 2:0 gegen die Blau-Gelben in der 3. Runde für eine Überraschung gesorgt. In der vergangenen Saison gelang Lok beim 1:0 erfolgreich Revanche.