Durch das Ausscheiden von Drittligist Dynamo Dresden am Samstag bei Rekordpokalsieger Chemnitzer FC ist der FC Erzgebirge Aue großer Favorit auf den Pokalsieg. Bis zum Endspiel am Finaltag der Amateure am 24. Mai 2025 ist es aber noch ein weiter Weg. Zunächst steht das Achtelfinale an, das am Wochenende 16./17. November oder am Mittwoch, 20. November, ausgetragen wird. Im Landespokal gilt auch noch, was im DFB-Pokal abgeschafft wurde: Der Verein aus der niedrigeren Liga hat Heimrecht.