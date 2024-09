Aue und Dynamo steigen als große Favoriten in den Wettbewerb ein. Beide Teams blicken auf einen starken Start in der laufenden Drittligasaison zurück. Aue thront nach vier Siegen aus vier Spielen verlustpunktfrei an der Spitze. Dresden musste bisher eine Niederlage hinnehmen - ausgerechnet im emotionalen Sachsenderby am 3. Spieltag, das die Veilchen mit 2:0 gewannen. Sachsenpokal-Titelverteidiger Dynamo ist darüber hinaus noch im DFB-Pokal vertreten, wo man in der ersten Runde gegen Zweitligist Fortuna Düsseldorf überraschte und nun auf Darmstadt 98 trifft.