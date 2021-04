Geplant ist, die Viertelfinals am 1. Mai auszutragen. Im weiten Verlauf des Monats werden dann die zwei Semifinal-Spiele stattfinden. Am 29. Mai findet der "Finaltag der Amateure" statt, an dem alle Verbände ihr Endspiel austragen. Auch der Sachsenpokal-Sieger wird zu diesem Termin gekürt.

