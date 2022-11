Fußball-Sachsenpokal-Titelverteidiger Chemnitzer FC bekommt es im Viertelfinale mit Drittligist FC Erzgebirge Aue zu tun. Dynamo Dresden erwartet in einem Drittliga-Duell den FSV Zwickau, beide Fangruppen sind befreundet. Es könnte also ein schönes Happening werden.

Das ergab die Auslosung in der Halbzeitpause des U20-Länderspiels Deutschland - Portugal (0:1) am Dienstag in Zwickau. CFC-Geschäftsführer Marc Arnold sagte: "Die Wahrscheinlichkeit auf ein schweres Los war bei der diesjährigen Konstellation mit gleich drei Drittligisten natürlich hoch. Trotzdem freuen uns auf diese Aufgabe und fiebern gemeinsam mit unseren Fans diesem Spiel vor einer sicherlich tollen Kulisse in unserem Stadion entgegen." Die Runde der letzten Acht ist für den 25. und 26. März 2023 geplant. Da findet allerdings auch ein regulärer Drittliga-Spieltag statt. Deshalb könnten die beiden Begegnungen auch noch verschoben werden.