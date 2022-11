Fußball-Sachsenpokal-Titelverteidiger Chemnitzer FC bekommt es im Viertelfinale mit Drittligist FC Erzgebirge Aue zu tun. Das ergab die Auslosung in der Halbzeitpause des U20-Länderspiels Deutschland - Portugal (0:1) am Dienstag in Zwickau. Außerdem erwartet Dynamo Dresden in einem Drittliga-Duell den FSV Zwickau, beide Fangruppen sind befreundet. Es könnte also ein schönes Happening werden.