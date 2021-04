Am Montag (19.04.2021 sind die Viertelfinals im Sachsenpokal im "Sport-im-Osten"-Livestream ausgelost worden. Danach tauchten Zweifel auf, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Auslöser der Manipulationsgedanken: Das Los vom Gegner von Chemie Leipzig wurde von der "Losfee" Markus Röder kurz in die Hand genommen, dann wieder in die Schale gelegt, neu gemischt und neu gezogen.