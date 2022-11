Wie die Polizei Bautzen dem MDR am Samstag (19.11.2022) bestätigte, wurden am Morgen vor dem Achtelfinale im Sachsenpokal zwischen dem FSV Budissa Bautzen und Erzgebirge Aue großräumige Verunreinigungen im Gästeblock festgestellt. Unbekannte hatten in der Nacht Fischkadaver und eine übelriechende Flüssigkeit, vermutlich Buttersäure, verteilt.