Man merkte beiden Trainern an, wie ernst sie das Spiel nahmen. Es gab in den Aufstellungen keine Experimente, die eingespielten Akteure sollten für den Einzug ins Halbfinale sorgen.

Alexander Bury (Leipzig) erzielt gegen Maik Ebersbach (Bautzen) das 1:0. Bildrechte: Dirk Hofmeister

Bautzen hatte zu Beginn mehr Ballbesitz und versuchte es immer wieder über die Außenbahnen. Die Hausherren hielten aber mit gutem Zweikampfverhalten dagegen, ließen keine Chancen zu und gingen selbst mit der ersten Möglichkeit des Spiels in Führung. Nach einem Abstimmungsfehler in der Bautzener Defensive war Alexander Bury auf und davon und schob den Ball aus zwölf Metern rechts am Torwart vorbei (20.). Den besten Abschluss der Gäste aus der Oberlausitz hatte Tony Schmidt, der den Leutzscher Schlussmann Julien Latendresse-Levesque mit einem Schuss aus spitzem Winkel prüfte (35.).