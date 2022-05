So sollen Fans der Chemiker offenbar von Ultras des Chemnitzer FC daran gehindert worden sein, das Stadion außerhalb des Chemie-Fanblocks zu betreten. "Die Personen schildern darin, dass ihnen der Eintritt ins Stadion an der Gellertstraße aufgrund ihrer Kleidung, ihrer Wohnanschrift oder der Nichtvorlage eines Ausweisdokuments verwehrt wurde. Diese willkürliche Maßnahme war in keiner Weise oder Andeutung Bestandteil der Absprachen mit den Sicherheitsorganen und dem Fanprojekt. Das Zutrittsverbot wurde von unautorisierten Dritten ausgesprochen, durchgesetzt und den Zuständigen vor Ort toleriert", schreibt die BSG auf ihrer offiziellen Facebook-Seite. Der Verein will sich nach eigenen Angaben in den kommenden Tagen an den Verband wenden, "um mit den Verantwortlichen die Vorfälle aufzuarbeiten und auszuwerten."