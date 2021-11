Dass ein Fußballspiel in Sachsen in diesen Zeiten stattfindet, ist schon eine Erwähnung wert. Am Mittwoch kommt es im Achtelfinale des Sachsenpokals zum ungleichen Duell zwischen Kreisoberligist SV Panitzsch/Borsdorf 1920 und dem Chemnitzer FC. Kapitän Tobias Müller fordert, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. "Wir wissen, dass sie in dieser Saison noch ungeschlagen sind und sicherlich mit Selbstbewusstsein auftreten werden. Für uns gilt es die Aufgabe seriös anzugehen", wird er auf der Homepage zitiert. Dennoch kündigte Trainer Daniel Berlinski bereits an, personell zu rotieren.