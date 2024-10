Der 22. März 2023 hat sich ins kollektive Gedächtnis des Chemnitzer FC eingebrannt - in positiver Hinsicht. Das 3:0 im Viertelfinale des Sachsenpokals gegen Erzgebirge Aue war eine der wenigen Sternstunden in den letzten Jahren des tradtitionsreichen Rekordpokalsiegers, der in dieser Saison im Keller der Regionalliga herumdümpelt.