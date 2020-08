Sensation oder Titelverteidigung? Diese Frage wird sich am Samstag (22. August) klären, wenn der FC Eilenburg den Chemnitzer FC im Finale um den Sachsenpokal empfängt (14:45 Uhr, im Live-Stream auf sport-im-osten.de und der Sport-im-Osten-App). Dabei geht es für beide Mannschaften nicht nur um Prestige sowie den neugestalteten Sachsenpokal, sondern auch um einen warmen Geldsegen. Schließlich winkt dem Sieger, neben einem Duell mit der TSG 1899 Hoffenheim, auch eine Prämie im niedrigen sechsstelligen Bereich für den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals.

Eilenburg geht gegen Gelbsperren vor

Und bereits vor dem Anpfiff erhält die Begegnung eine brisante Note. Hintergrund sind die beiden Gelbsperren der FCE-Spieler Tim Bunge und Philipp Sauer. In einem Eilantrag an den Sächsischen Fußball-Verband (SFV) sprachen sich die Eilenburger dafür aus, die Sperren vor dem Finale zu annullieren, da sie vor dem 30. Juni 2020 verhängt wurden. Laut der Pokal-Spielordnung des SFV endete der Wettbewerb offiziell an diesem Datum. Der Wettbewerb gehört also dem vergangenen Spieljahr an, demnach müssten die beiden Spieler für das Finale spielberechtigt sein, so die Argumentation des Oberligisten.

Winkler: "Haben ein Jahr gepennt"

Hermann Winkler (SFV-Präsident) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Antrag wurde vom SFV-Präsidium verhandelt – und abgelehnt. Am Donnerstag (20. August) teilte der Verband den Eilenburgern mit, dass "das Präsidium des SFV keine Notwendigkeit sieht, dem Vorstand des SFV eine Änderung der Spielordnung für das Pokalfinale am Samstag vorzuschlagen." Tags zuvor räumte SFV-Präsident Hermann Winkler im Rahmen einer Pressekonferenz bereits ein, dass die Regelauslegung nicht gerecht sei und übte Selbstkritik: "Zur Wahrheit gehört, dass höherklassige Mannschaften erst später in den Wettbewerb einsteigen. Dadurch sind die Chancen, Karten zu bekommen, für die niederklassigen Vereine natürlich deutlich höher. Wir haben ein Jahr gepennt." Pikant: Das Regelwerk wurde erst vor dieser Saison verschärft. Während die Karten bis zum letzten Jahr noch ab dem Achtelfinale getilgt wurden, zählen sie jetzt vom ersten Spiel an bis zum Ende.

FCE könnte Einspruch gegen Spielwertung einlegen

Zur Wahrheit gehört auch noch ein anderer Fakt. Da der Wettbewerb offiziell am 30. Juni endete, wären theoretisch keine Neuverpflichtungen spielberechtigt, die nach dem Stichtag unter Vertrag genommen wurden. Demnach dürfte der Chemnitzer FC nur mit der Mannschaft antreten, die noch in der vergangenen Saison auf dem Rasen stand. Einer entsprechenden Anfrage des SFV hat der CFC eine Absage erteilt. Der FCE hatte in Person von Präsident Steffen Tänzer hingegen angekündigt, möglicherweise auf den Einsatz von Spielern zu verzichten, die nach dem 1. Juli verpflichtet wurden. Bei einer Niederlage könnten die Nordsachsen in letzter Instanz daher sogar vor das Sportgericht ziehen und Einspruch gegen die Spielwertung einlegen.

"Big Player" dominieren den Landespokal

Letzten Endes zeigt die Thematik vor allem auf, wie schwer es für die "kleinen" Vereine ist, sich im Landespokal gegen die "Big Player" durchzusetzen. Klubs wie der Chemnitzer FC steigen erst ab der 3. Runde in den Wettbewerb ein und sind dadurch auch weniger stark gefährdet, Gelbsperren auf dem Weg zum Titel zu kassieren. Die nötige Erfahrung und die höhere Qualität sorgen zumeist für den Rest. Nicht umsonst heimste der CFC bereits zehn Titel im Landespokal ein.

Knaubel: "Wir sind die frechen Robin Hoods"

Nico Knaubel (Trainer FC Eilenburg) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Trotz aller Vorzeichen ist die Vorfreude beim FC Eilenburg riesig. Dass man keine Angst vor großen Namen hat, bewiesen bereits die Partien gegen Chemie Leipzig im Achtelfinale (1:0) und Lok Leipzig im Halbfinale (1:0). Besonders der beherzte und überzeugende Auftritt in der Vorschlussrunde hat gezeigt, dass das Team von Trainer Nico Knaubel keine Eintagsfliege ist. "Wir sind die frechen Robin Hoods und wollen den Großen etwas wegnehmen", meinte daher auch Knaubel verschmitzt: "Wir sind stark genug und mit breiter Brust unterwegs." Die Generalprobe verlief zudem erfolgsversprechend. Zum Start in die Oberliga-Saison fertigten die Eilenburger den FC An der Fahner Höhe locker mit 3:0 ab.

CFC verpatzt Generalprobe

Daniel Berlinski (Trainer CFC) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ganz anders hingegen die Stimmung beim Chemnitzer FC. Mit einer runderneuerten Mannschaft verpatzte die Elf von Trainer Daniel Berlinski den Regionalliga-Auftakt und musste sich Viktoria Berlin mit 1:2 geschlagen geben. "Wir müssen uns anders präsentieren als in den ersten 20 Minuten gegen Viktoria", mahnte Berlinski. Aber: "Wir sind uns der Favoritenrolle bewusst und wollen sie annehmen." Der Druck wird auf Seiten der "Himmelblauen" dennoch groß sein. Mit Blick auf das weiterhin laufende Insolvenzverfahren ist ein Sieg im Landespokal, gleichbedeutend mit der Antrittsprämie im DFB-Pokal, für den klammen CFC eine Pflichtaufgabe.

1.000 Zuschauer im Ilburg-Stadion zugelassen