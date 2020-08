Nicht nur für Nico Knaubel, Cheftrainer des FC Eilenburg, ist es das Spiel des Jahres. Halb Eilenburg fiebert mit und hofft auf eine erneute Überraschung. Dabei sieht der Coach sein Team alles andere als in der Außenseiterrolle, denn seine Schützlinge sind hochmotiviert: "Wir fühlen uns nicht als Underdog. Wir sind stark genug und gerade mit breiter Brust unterwegs, weil die Jungs gemerkt haben, es hat sich was über die vielen Spiele in der Vorbereitung und auch mit dem ersten Pflichtspiel am Wochenende (3:0-Sieg bei Fahner Höhe) entwickelt."