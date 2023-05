Ob das Sachsenpokalfinale zwischen den beiden Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig und Chemnitzer FC wie geplant am kommenden Samstag (3. Juni, 16:15 Uhr) im Rahmen des "Finaltages der Amateure" stattfinden kann, ist weiter unsicher. Auch eine gut eineinhalbstündige Sicherheitskonferenz am Dienstagvormittag (30. Mai) brachte noch keine Entscheidung. Das bestätigte Alexander Rabe, Sprecher des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) auf Nachfrage des MDR. Wann diese folgen soll, ist noch unklar. "Das kann sich bis Freitag hinziehen", sagte Martin Mieth, Geschäftsführer des 1. FC Lok, dem MDR im Anschluss der Sitzung.

"Die Konferenz wurde so abgehalten, als würde das Spiel planmäßig stattfinden. Wir wollen das am Samstag auf jeden Fall nicht absetzen, aber der Leipziger Polizeipräsident hat Bedenken geäußert. Der Ball liegt nun bei der Stadt, sie muss darüber entscheiden", meinte Alexander Rabe. Das sächsische Innenministerium und die Stadt haben einen Antrag auf zusätzliche Unterstützung von Kräften der Bundespolizei gestellt. Stand Dienstagmittag (30. Mai) sind bereits gut 9.000 Eintrittskarten für das Spiel im Bruno-Plache-Stadion verkauft worden. Sollte die Partie abgesagt werden, will der SFV rechtliche Schritte dagegen einlegen. Rabe betonte: "Wir würden natürlich versuchen, möglichst alle Strohhälme zu greifen, um die wirtschaftlichen Konsequenzen für die Vereine und den Verband so gering wie möglich zu halten."