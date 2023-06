Das bis zuletzt auf der Kippe stehende Finale im Fußball-Sachsenpokal zwischen dem 1. FC Lok Leipzig und dem Chemnitzer FC im Bruno-Plache-Stadion findet wie geplant am Samstag (3. Juni) um 16:15 Uhr (im Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) statt. "Wir haben genügend Kräfte da, um auch das Fußballspiel absichern zu können", bestätigte Olaf Hoppe, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, am Donnerstag (1. Juni) dem MDR.