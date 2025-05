Seitz war in Mitteldeutschland ein "No Name" als Trainer. Einen, den Insider aus der Bundesliga vom Hamburger SV, VfB Stuttgart oder Schalke 04 kannten. Aber als Trainer? Loks Sportchef Toni Wachsmuth steckt tief drin in der Materie, lotste Seitz nach Leipzig und landete einen Volltreffer. Seitz passt sportlich wie menschlich.

Der Teamgedanke steht über allem und ist dem Sportchef extrem wichtig. Als Einheit auftreten, das lebe man der Mannschaft auch vor. Dazu habe Seitz einen klaren Plan, den man in jedem Spiel erkenne, so Wachsmuth. Der Erfolg gibt Lok recht. Die Mannschaft schwimmt auf einer Welle und die soll "bitte noch eine Woche anhalten", schmunzelt Wachsmuth. Denn Double hin oder her, die beiden wichtigsten Saisonspiele stehen aber noch bevor. Lok hat noch zwei Aufstiegs-Relegationsspiele vor der Brust. Schon am Mittwoch (19 Uhr im Ticker und Audiostream) kommt der TSV Havelse zum Hinspiel nach Probstheida, am kommenden Sonntag steht das Rückspiel bevor.