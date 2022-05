Worum geht es? In den Beratungen zwischen dem CFC und der BSG wurde ein Kontingent von 1.800 Karten für die Anhänger der Grün-Weißen festgelegt. Das sorgt aber in Leipzig-Leutzsch für Unverständnis, gehen die Verantwortlichen doch von einer viel höheren Nachfrage aus. Die Chemiker rufen "3.000 Gästetickets als gerade noch so denkbares Minimum" auf.

Nun ist es so, dass das Endspiel im Sachsenpokal nicht an einem neutralen Ort mit einer paritätischen Verteilung der Karten stattfindet, sondern der Gastgeber im Vorfeld ausgelost wird. Also hat der Chemnitzer FC ein Heimspiel in diesem Finale, die Leipziger sind eben die Gäste. Entsprechend würden der BSG zehn Prozent der Tickets zustehen. Macht bei einer Gesamtkapazität von 15.000 Personen 1.500 Tickets. "Wir haben bereits auf 1.800 aufstockt, weil die Nachfrage aus Leipzig groß ist", erklärt CFC-Pressesprecher Christoph Antal auf Anfrage von "Sport im Osten". Es gebe aber die Möglichkeit, das Kontingent um weitere 400 Karten aufzustocken. Dies sei so mit Chemie Leipzig abgesprochen.