Auf neutralem Platz in der Sportschule "Egidius Braun" in Leipzig-Abtnaundorf kommt es am Sonntag zum Duell der A-Junioren-Bundesligisten Dynamo Dresden und RB Leipzig. Es geht um die Trophäe im U19-Sachsenpokal und ist zugleich die Wiederauflage des Vorjahresfinals. Damals konnte sich der RasenBallsport-Nachwuchs mit 2:0 durchsetzen. Etwas wird in diesem Jahr auf jeden Fall anders sein: Aufgrund der Hygienevorschriften dürfen dem Spiel keine Zuschauer beiwohnen.