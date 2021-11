Es wird eine Auslosung mit ein paar Unbekannten, weil mit Regionalligist BSG Chemie Leipzig, Oberligist Budissa Bautzen und Sachsenligist Kickers Markkleeberg (6. Liga) erst ein Trio im Viertelfinale steht. Nr. vier wird am Mittwoch, am Buß- und Bettag, beim Duell von Kreisligist SV Panitzsch/Borsdorf gegen den Vorjahresfinalisten Chemnitzer FC gefunden.

Vier Spiele wurden abgesagt. So kann Drittligist FSV Zwickau am Mittwoch nicht bei Einheit Kamenz antreten, weil der Westlausitzer Fußball-Verband fast alle Begegnungen in seinem Bereich abgesetzt hat. Landesligist SG Motor Wilsdruff beschloss, "den Spielbetrieb im Männerbereich unter diesen Umständen sofort einzustellen", davon betroffen auch das Pokalspiel beim FSV Oderwitz. Sachsenliga-Tabellenführer SC Freital freute sich bereits auf das Gastspiel von Regionalliga-Absteiger Bischofswerdaer FV und war auch mit der Regelung "je fünf Ungeimpfte pro Team" einverstanden. Doch Schiebock war es dann doch zu unsicher: "Leider mussten wir die Partie absagen. Die Freitaler hatten uns zwar fünf Ungeimpfte zugestanden, aber wer soll kontrollieren, dass insgesamt wirklich nur zehn Ungeimpfte dort dabei sind", so BFV-Präsident Andreas Bascha in der "Sächsischen Zeitung".