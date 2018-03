Fußball | Sachsenpokal & FSA-Pokal Pokalträume in Zorbau, Auerbach und Radebeul

Das wäre was: Im August gegen Bayern München oder Borussia Dortmund spielen! Sechs Vereine können am Wochenende solch einer Partie ein großes Stück näher kommen. Im Sachsen- und FSA-Pokal steht die Vorschlussrunde an.