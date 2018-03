Der Favorit nimmt seine Rolle an

Durch Verletzungen fehlten dem Regionalligisten u.a. Stepan Vachousek, Josef Marek und Hannes Mietzelfeld. Djumo und Pedro Fagan waren obendrein gesperrt. Dennoch bestimmte der FCO von Beginn an das Geschehen. In der 16. Minute legte Tobias Gerstmann den Ball von der rechten Seite nach innen und dort vollendete Dennis Blaser flach aus neun Metern - 1:0. Bis zum Pausenpfiff gab es keine Höhepunkte mehr, die Gäste standen stets sicher in der Defensive und ließen keine gefährliche Aktion der Hausherren zu. Bildrechte: IMAGO

Spannung kurz vor Schluss - Merkel im Finale gesperrt

Nach dem Seitenwechsel zirkelte Justin Löwe einen Freistoß an die Querlatte von Radebeul (57.). Auch Paul-Georg Becker (61.) und Blaser (67.) verpassten das 2:0. Kurz darauf aber die Erlösung, als Becker nach einem Eckball ins linke Eck einköpfte - 2:0 (68.). Die erste Großchance für die Rand-Dresdner gab es in der 80. Minute, nachdem Antonin Rosa den kurz zuvor eingewechselten Robert Lauterbach im Strafraum foulte (79.). Zdenek Kopas schob den Ball sicher in die Mitte - 2:1. Nur noch zwei Sachen passierten danach. Franz Kunze sah Gelb-Rot (87.) und in Überzahl schoss Jordi Vidal das 3:1, als er einen Freistoß aus 25 Metern mit Unterstützung von Torhüter Toni Bunzel in die Maschen schoss (90.+2).

Bitter: Oliver Merkel meckerte nach einer Freistoß-Entscheidung, sah Gelb (68.) - seine zweite im Wettbewerb - und ist damit im Finale gesperrt.

Das sagten die Trainer

Matthias Müller (Radebeul): "Ich war heute sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Sie hat sehr engagiert und mutig gespielt. Am Ende hat man im individuellen Bereich schon Klassenunterschiede gesehen, vor allem Löwe hat über die linke Seite sehr viel Dampf gemacht. Wir waren vorn nicht durchschlagkräftig genug. Am Ende konnten wir es durch den Elfmeter aber doch nochmal spannend machen."