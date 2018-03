Chemie erwischte den besseren Start und brachte die Gastgeber eine Viertelstunde lang ins Schwitzen. Dann kam der VfB besser in die Begegnung. Als Wild urplötzlich frei vor Leipzigs Schlussmann Latendresse-Levesque auftauchte, war der Kanadier rechtzeitig drauen (23.). Acht Minuten später hätte es 1:0 stehen müssen: Lars Schmidt rutsche aus, Wild ging von rechts in den Strafraum, er hätte abziehen können, entschied sich aber für einen Querpass, der für Schlosser eine Spur zu sehr nach links geriet. Der Ex-Jenaer scheiterte so vor Latendresse-Levesque, der sich lang gemacht hatte. Ansonsten war es auf tiefem Boden eine intensive und umkämpfte Partie. Beide Teams warfen sich in die Zweikämpfe, spielerische Höhepunkte blieben auf der Strecke. Auerbach-Boss Volkhardt Kramer sagte in der Halbzeitpause im MDR-Stream: "Man ist sehr vorsichtig, keiner will einen Fehler machen und in Rückstand geraten. Es geht halt um relativ viel, das merkt man beiden Teams doch an."

Lange war es eine ausgeglichen Auseinandersetzung, beiden Team merkte man den Druck der historischen Chance an. Bildrechte: Picture Point