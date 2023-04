Der Sächsische Fußball-Verband hat die beiden Halbfinalspiele im Landespokal terminiert. Das Semifinale zwischen dem FC Oberlausitz Neugersdorf und Rekordpokalsieger Chemnitzer FC wird am 26. April, 17:30 Uhr, angepfiffen. Das zweite Halbfinale zwischen dem 1. FC Lokomotive Leipzig und dem FSV Zwickau steigt am 9. Mai, um 19 Uhr, im Bruno-Plache-Stadion. Das Endspiel wird am Tag der Amateure, am 3. Juni, ausgetragen.