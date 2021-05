Am 24. April 2019 setzte sich erneut der Chemnitzer FC durch. In einem denkwürdigen Spiel hieß es 13:12 nach Elfmeterschießen. Es war schon in der regulären Spielzeit ein echter Krimi. Chemnitz führte bereits 2:0, Lok drehte dann die Partie, um am Ende doch noch den 3:3-Ausgleich hinnehmen zu müssen. Vom Punkt wurde dann Leipzigs Paul Schinke zur tragischen Figur. Die Chemnitzer holten sich schließlich den Pokal durch einen 2:0-Erfolg gegen den FSV Zwickau, beide Tore steuerte Tobias Müller bei. Im DFB-Pokal gab es ein dramatisches Spiel gegen den Hamburger SV. Nach 90 und 120 Minuten stand es 2:2, im Elfmeterschießen unterlag der CFC mit 5:6.